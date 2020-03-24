الدولار ينخفض في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 مارس انخفاضا طفيفا حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه,

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.078 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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