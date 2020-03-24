» تعرف على العمر الحقيقي لـ"ميسرة" .. ولهذه الأسباب لم تتزوج

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ميسرة
ميسرة
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أحمد عادل شعبان

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ميسرة.

تحتفل اليوم الموافق 24 مارس الفنانة ميسرة بعيد ميلادها رقم 53 ، حيث حققت بعض النجاحات في المجال الفني رغم أنها لم تحصل على دور البطولة.

تقول الفنانة ميسرة إنها ولدت لأب مصري وأم لبنانية ، ولم تحب توافق والدتها على دخولها لمجال الفن بأي شكل من الأشكال.

وأضافت: بعد الجامعة سافرت إلى لندن وهناك عملت في مجال الغناء ، ونصحني الإعلامي وجدي الحكيم بالعودة لمصر.

وتابعت: وقتها وافقت أمي على دخولي المجال الفني ، وبدأت في تأدية بعض الأدوار في الأفلام ، لكني شعرت بالإحباط لفشلي في إنتاج شريط كاسيت بصوتي.

واستدركت: عندما وصلت لسن الأربعين أدركت أن فرصتي في الإنجاب أصبحت ضعيفة جدا وأيقنت أن قطار الزواج فاتني.

وأردفت: لم أستطع التخلي عن حريتي من أجل رجل .. وتجاربي مع الرجال في شبابي لم تكن جيدة .. كان أغلبهم مصابا بالفصام .. يقول ما لا يفعل .. وقلت إنني إذا لم أجد رجلا مثل والدي يعطيني حريتي فلن أتزوج .. وفكرت في تبني طفل لكن شعرت أنني سأظلمه معي بسبب ظروف عملي .

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