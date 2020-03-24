  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

أسطورة ليفربول: إذا رحل صلاح عن الفريق سيكون أمرًا جيدًا

إسكندرية

صدمة بعد تصرف أهالي الإسكندرية الخاطيء لمواجهة كورونا

كورونا

رسالة مؤلمة من مصري داخل العزل: شايفين ابني دا .. نقلت له الكورونا

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة: في حاجة لو حصلت خلال الـ3 أيام الجايين الوضع هيبقى صعب

عدلي القيعي

القيعي يهاجم نجم الأهلي: متقعدش تستهلكنا .. يا قاعد يا ماشي

كورونا

فيديو يهز القلوب لـ"تكبير وتوسل" المصريون من "الشرفات"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف مصير مد تأجيل الدراسة

هالة زايد وزيرة الصحة

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

الصحفيين

نقيب الصحفيين يقرر إغلاق مقر النقابة لمدة 14 يوم

كورونا

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

صدمة بعد تصرف أهالي الإسكندرية الخاطيء لمواجهة كورونا

آخر الأخبار

إسكندرية
إسكندرية
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا

#

هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا

#

6 قرارات جديدة لـ «الأوقاف» لمواجهة كورونا

#

التضامن والهلال الأحمر وإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

اسكندرية

مظاهرات الكورونا في إسكندرية

حالة من الصدمة انتابت الكثير من المصريين الذين تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، إذ نظم عدد من أهالي الإسكندرية تجمعات في الشوارع للتضرع إلى الله أن يقي مصر شر كورونا.

وفي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المصريين بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار الفيروس ، كان لعدد من أهالي الإسكندرية رأيًا آخر حيث تجمعوا في أحد المناطق وظلوا يهتفون ويدعون الله لحماية مصر من كورونا.

وتدخل الأمن مسرعا وقام بفض التجمعات التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين وأولهم المشاركين فيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"ميسرة" .. ولهذه الأسباب لم تتزوج
» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران
» واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا
» بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"
» مدريد.. جثامين كورونا في صالات التزلج
» هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا
» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات
» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى
» مضحك.. جماهير "مان يونايتد" تسخر من "صلاح" بفيديو مسرب
» أسعار الذهب اليوم الاثنين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة