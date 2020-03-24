صدمة بعد تصرف أهالي الإسكندرية الخاطيء لمواجهة كورونا

24 مارس 2020 - 07:10 ص

حالة من الصدمة انتابت الكثير من المصريين الذين تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، إذ نظم عدد من أهالي الإسكندرية تجمعات في الشوارع للتضرع إلى الله أن يقي مصر شر كورونا.



وفي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المصريين بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار الفيروس ، كان لعدد من أهالي الإسكندرية رأيًا آخر حيث تجمعوا في أحد المناطق وظلوا يهتفون ويدعون الله لحماية مصر من كورونا.



وتدخل الأمن مسرعا وقام بفض التجمعات التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين وأولهم المشاركين فيها.



