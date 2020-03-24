كورونا.. إغلاق المنشآت التجارية في يريطانيا عدا الغذاء والدواء

24 مارس 2020 - 12:40 ص

أعلنت بريطانيا، في إطار مواجهتها وباء فيروس كورونا، تقييد الخروج من المنازل وإغلاق جميع المنشآت التجارية عدا الصيدليات ومحلات الأغذية والمنظفات.



جاء ذلك في كلمة، توجه بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى شعبه، الإثنين.

وطلب جونسون من البريطانيين لزوم منازلهم، إلا إذا اقتضت الضرورة للخروج.

وفي هذا الإطار لن يُسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم إلا في حالات محدودة مثل التسوق للحاجات الضرورية أو الذهاب إلى العمل الذي لا يمكن القيام به من المنزل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة على انفراد.

وأوضح جونسون أن الذين سيخلون بالقانون سيعاقبون ماليا، وأن الشرطة ستحصل على صلاحيات بتفريق التجمعات.

وقال جونسون إنه تقرر إغلاق متاجر الألبسة والإلكترونيات والمكتبات والملاعب وصالات الرياضة في الهواء الطلق ودور العبادة وكذلك المنشآت التجارية التي تبيع المنتجات غير الأساسية.

وأكد على أن هذه الإجراءات ستستمر مدة 3 أسابيع، مضيفا أن العديد من الناس سيفقدون حياتهم في حال لم يتم الالتزام بالقوانين.

وبلغ عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة 335 بعد تسجيل 54 حالة جديدة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 378 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.