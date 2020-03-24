» واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا

24 مارس 2020 - 12:10 ص

قالت القناة (12) الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن البيت الأبيض توجه إلى تل أبيب طلبا لمساعدتها في تقديم مستلزمات طبية ضرورية في مواجهة فيروس كورونا.



وأوضحت القناة أن الطلب أرسله البيت الأبيض للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي نقله بدوره لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولمصانع مستلزمات طبية بإسرائيل.

وورد في الطلب الأمريكي : "إن كان هناك فائض في المستلزمات الطبية المطلوبة أو بإمكان مصانع إسرائيلية البدء في تصنيعها بسرعة نسبية، فإن البيت الأبيض يتطلع إلى سماع ذلك".

وأضاف: "اللوازم المتاحة حاليا أو التي يمكن تصنيعها في غضون 4-6 أسابيع هي أولوية قصوى. البيت الأبيض مستعد لشراء مئات الملايين من القطع من معظم المستلزمات".

ولم تذكر القناة تفاصيل عن المستلزمات التي قالت إن الولايات المتحدة تحتاجها، في وقت سجلت فيه الأخيرة حتى صباح الإثنين، أكثر من 35 ألف إصابة بكورونا، و473 وفاة، حسب إحصاءات عالمية.

ويأتي ما كشفته القناة (12) بعد ساعات قليلة من صدور تقرير رسمي إسرائيلي، أكد أن هناك نقصا حادا، في جاهزية الجهاز الصحي بإسرائيل للتعامل مع الأوبئة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقرير لمراقب الدولة، متنياهو أنغلمان قوله إنه "ينقص الجهاز الصحي أسرّة في المستشفيات وكذلك أجهزة للتنفس الاصطناعي".