  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

فيديو يهز القلوب لـ"تكبير وتوسل" المصريون للتخلص من كروونا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف مصير مد تأجيل الدراسة

هالة زايد وزيرة الصحة

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

الصحفيين

نقيب الصحفيين يقرر إغلاق مقر النقابة لمدة 14 يوم

كورونا

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار حظر التجوال

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بـ"كوورنا".. ووفاة 5 حالات

ارشيفية

"الإفتاء" توضح حكم "شراب الشعر للشفاء من كورونا"

أمطار على الإسكندرية

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء

السعيد

وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا

#

الإفتاء: تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

#

إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"

#

السعودية تتخذ قرارا قويا لمواجهة كورونا: منع هذه الأمور

قالت القناة (12) الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن البيت الأبيض توجه إلى تل أبيب طلبا لمساعدتها في تقديم مستلزمات طبية ضرورية في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت القناة أن الطلب أرسله البيت الأبيض للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي نقله بدوره لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولمصانع مستلزمات طبية بإسرائيل.
وورد في الطلب الأمريكي : "إن كان هناك فائض في المستلزمات الطبية المطلوبة أو بإمكان مصانع إسرائيلية البدء في تصنيعها بسرعة نسبية، فإن البيت الأبيض يتطلع إلى سماع ذلك".
وأضاف: "اللوازم المتاحة حاليا أو التي يمكن تصنيعها في غضون 4-6 أسابيع هي أولوية قصوى. البيت الأبيض مستعد لشراء مئات الملايين من القطع من معظم المستلزمات".
ولم تذكر القناة تفاصيل عن المستلزمات التي قالت إن الولايات المتحدة تحتاجها، في وقت سجلت فيه الأخيرة حتى صباح الإثنين، أكثر من 35 ألف إصابة بكورونا، و473 وفاة، حسب إحصاءات عالمية.
ويأتي ما كشفته القناة (12) بعد ساعات قليلة من صدور تقرير رسمي إسرائيلي، أكد أن هناك نقصا حادا، في جاهزية الجهاز الصحي بإسرائيل للتعامل مع الأوبئة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقرير لمراقب الدولة، متنياهو أنغلمان قوله إنه "ينقص الجهاز الصحي أسرّة في المستشفيات وكذلك أجهزة للتنفس الاصطناعي".
وأعلنت وزاة الصحة الإسرائيلية مساء الإثنين، تسجيل 377 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 1442 مصابا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران
» واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا
» بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"
» مدريد.. جثامين كورونا في صالات التزلج
» هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا
» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات
» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى
» مضحك.. جماهير "مان يونايتد" تسخر من "صلاح" بفيديو مسرب
» أسعار الذهب اليوم الاثنين
» الداخلية تلقي القبض على مروج شائعة حظر التجوال
» وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة