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مدريد.. جثامين كورونا في صالات التزلج

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بدأت سلطات العاصمة الإسبانية مدريد، الإثنين، الاحتفاظ بجثامين وفيات فيروس كورونا في صالات التزلج، جراء توقف عمليات الدفن بمقابر المدينة، واكتظاظ ثلاجات حفظ الموتى.
وقال رئيس بلدية مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، في بيان، إن مديرية المقابر التابعة للبلدية، أوقفت عمليات الدفن في مقابر المدينة، جراء اكتظاظها.
وذكر أن عدد الوفيات اليومي في مدريد، الأكثر تضررا من فيروس كورونا، يفوق 150 شخصا.
ودعا ألميدا، وزارة الصحة لتقديم الدعم إلى البلدية، حتى تستمر في تقديم خدماتها.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE)، أن الجثامين التي تعذر دفنها في مدريد، سيتم وضعها في صالة التزلج الموجودة في مركز "بالاسيو دي هييلو" للتسوق.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الإسبانية، ارتفعت وفيات كورونا في عموم البلاد إلى ألفين و182، 87 بالمائة منهم، تتجاوز أعمارهم السبعين.
وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 372 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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