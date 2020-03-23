الجزائر تعزل "بؤرة كورونا" وتحظر التجوال ليلا بالعاصمة ‎‎

23 مارس 2020 - 11:10 م

أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الإثنين، حجرا تاما على محافظة البليدة أهم بؤرة لفيروس كورونا بالبلاد، إلى جانب حظر تجوال ليلي بالعاصمة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الأعلى الذي ترأسه تبون وحضره وزراء وقيادات عسكرية وأمنية.

وحتى، الإثنين، سجلت الجزائر 230 إصابة بالفيروس و17 وفاة نصفهم بمحافظة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائر).

وحسب بيان الرئاسة، تقرر فرض حجر تام بالبيوت بولاية البليدة طيلة 10 أيام قابلة للتمديد، مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية، مع استثناءات ووضع حواجز مراقبة أمنية.

كما تقرر "فرض حجر آخر بالعاصمة الجزائر من السابعة مساء إلى السابعة صباحا".

وأكد البيان أنه "سيتم تعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية الرسمية".

كما تقرر منع تجمعات لأكثر من شخصين عبر كافة مناطق البلاد.وقرر اجتماع المجلس الأعلى للأمن تعليق عمل سيارات التاكسي وغلق كافة المحلات التجارية عدا الصيدليات ومحلات المواد الغذائية، حسب البيان.

وأمس أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار كورونا، مضيفا أنها "تتحضر للأسوأ".

و"المرحلة الثالثة" لانتشار كورونا، وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة، وتعني اتساع رقعة انتشار الفيروس في البلاد بشكل يستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر الصحي العام.

والأحد، بدأ تطبيق تدابير أعلنتها الرئاسة الجزائرية سابقا، مثل وقف المواصلات العامة بين المحافظات، وإعفاء 50 بالمائة من الموظفين من العمل وخاصة النساء، وإغلاق المقاهي والمطاعم.

