فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 860

23 مارس 2020 - 11:00 م

ارتفع عدد الوفيات في فرنسا، الإثنين، جراء فيروس كورونا إلى 860 شخصا.



جاء ذلك على لسان وزير الصحة أوليفر فران، في مؤتمر صحفي، أبدى فيه أمله بالقضاء على الوباء قريبا.

وأوضح فران أنهم سيقومون بتوزيع 20 مليون كمامة على المستشفيات ودور العجزة.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 19 ألف و856 إثر تسجيل 3 آلاف و838 حالة جديدة.

وذكر الوزير أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في العناية المشددة بسبب الفيروس وصل إلى ألفين و82 شخص.

وأضاف أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 860 عقب تسجيل 186 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد الوزير الفرنسي أنهم يقومون باختبارات الفيروس لقرابة 5 آلالف شخص يوميا، وبذلك يكونون "فوق المعدل" في هذا الصدد أوروبيا.

وذكر أنهم سجلوا اليوم أعلى عدد في الوفيات والإصابات بالبلاد.

وفي هذا السياق بلغ عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 5.