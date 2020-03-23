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بومبيو: خامنئي يكذب في أعداد ضحايا كورونا بإيران

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يكذب على العالم ويخفي الكثير من المعلومات حول عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في بلاده.
جاء ذلك في بيان بومبيو، الإثنين، بعنوان "أكاذيب خامنئي حيال فيروس ووهان، يزج بحياة الناس في خطر".
واستخدم وزير الخارجية الأمريكي مصطلح "فيروس ووهان" لدى الإشارة إلى فيروس كورونا.
وظهر "كورونا" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019، لدى سوق بمدينة ووهان التابعة لإقليم خوبي الصينية، لينتشر خلال فترة قصيرة في أغلب بلدان العالم.
وأوضح أن بلاده ستطلع العالم على بعض الحقائق التي فضّل خامنئي إخفائها.
وتابع قائلا: "طهران واصلت تسيير 55 رحلة على الأقل مع الصين في فبراير/ شباط الماضي، عبر شركة طيران "ماهان" الخاصة".
واتهم بومبيو إيران بزج حياة ملايين البشر في خطر، مبينا أن طهران كشفت عن أول حالة وفاة بالفيروس، بعد 9 أيام من وقوعها.
وأردف قائلا: "إيران تخفي أعداد الوفيات والمصابين، وللأسف الأرقام الحقيقية أكثر من المعلنة".
وأفاد أن طهران أنفقت على التنظيمات الإرهابية نحو 16 مليار دولار منذ عام 2012، وسرقت أكثر من مليار يورو كانت مخصصة لقطاع الصحة.
ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تشمل المواد الغذائية والطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية.
وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 372 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف. -

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