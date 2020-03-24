أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

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هالة زايد وزيرة الصحة
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المصريون ـ متابعات

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أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على أننا لازلنا في مرحلة التحكم في انتشار كورونا بشكل كبير، رغم تزايد أعداد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد.  
وأضافت في  مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" على فضائية العربية الحدث، مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة:" لأننا لازلنا  قادرين على الرصد والتتبع، وهدفنا أن لا يصل منحنى الإصابات إلى أرقام كبيرة، وكلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل وفي ذات الوقت يغذي قدرتنا الاستيعابية  للأعداد  المصابة".
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن وصول الإصابات لرقم ألف ليس مفزعاً، لكل الدول لكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا نفضله ولا نحب أن نصل إليه بسرعة، و لو صلنا إليه في مدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوما، لكن لو حصل في ثلاث أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".
وحول حالات الوفاة وجهت "زايد" رسالة للمواطنين قائلة: "بوجه رسالة للأسر لا تنتظر وصول والديك لحالة حرجة يصعب علاجها، لأن معظم الحالات المتوفاة بتيجي في حالة حرجة، وقبل أخذ العينة بيكون توفى معظم الوفيات جاية قبل 24 ساعة، وذلك لعدم الالتفات للأعراض".

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