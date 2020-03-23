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كورونا.. عاهل الأردن يدعو مواطنيه إلى الالتزام بعدم التنقل

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دعا عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، مواطني بلاده إلى "عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال خطاب متلفز، الإثنين، ظهر فيه بالزي العسكري، في وقت فرضت فيه المملكة حظر تجوال مفتوح، بدأ السبت، بعد ارتفاع ملحوظ في تسجيل حالات الإصابة التي بلغت 128.
وقال الملك عبد الله: "في هذه الأيام، يمر وطننا مثل باقي العالم بظروف استثنائية صعبة، تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائيا".
وتابع: "أطلب منكم بخطاب الأب لأبنائه، عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتق بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب".
وشهد الأردن ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، للحيلولة دون انتشار الفيروس القاتل.
وأعلن الأردن تفعيل قانون "الدفاع"، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة لمواجهة كورونا.


كما فرض "حظر تجوال" مفتوح، بدأ صباح السبت، ودخل الجيش على خط المواجهة، وأغلق العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.


وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 368 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف. -

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