متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بتكيلف لجنة علمية لمراجعة بروتوكولات العلاج وهي مكونة من أساتذة استشارين وأطباء ذات وعي.
وأضاف مجاهد خلال مكالمة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أن هذا البروتوكول العلمي يتم تحديثه بشكل مستمر وهو يشمل كيفية التعامل مع الحالة المصابة والعزل المنزلي، مشيرًا إلى أن الموضوع يتم بشكل منظم وليس عشوائيا.
وأضاف مجاهد أن وزارة الصحة قامت أيضًا بتشكيل لجنة آخرى لمتابعة الوفيات وتتبع أسباب الوفاة من خلال التواصل مع مستشفيات العزل، مؤكدًا أي مواطن يشعر بالتعب وارتفاع في درجة الحرارة ضرورة التوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر الموجودة في جميع المحافظات.
واستطرد حديثه قائلًا: «أعراض كورونا هي شعور الفرد بارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 38 فيما فوق، والسعال الجاف والإصابة بالإسهال بعدها يتم توقيع الكشف الطبي عليه وعمل الآشعة اللازمة وتحليل صورة الدم وتحليل كورونا،إذا كانت الحالة سلبية يبقى المريض لمدة 48 ساعة في المستشفى تحت الملاحظة، ويجرى له التحليل مرة آخرى إذا كانت النتيجة سلبية يتم خروجه، وإذا كانت إيجابية يبدأ رحلة العلاج".
وتابع مجاهد أن هناك 3 سناريوهات من مرحلة تطور المرض، مشيرًا إلى أن مصر في المرحلة الثانية، مناشدًا المواطنين بالبقاء في المنزل.

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