وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار حظر التجوال

23 مارس 2020 - 10:40 م

أكد وزير الدولة لشئون الإعلامي، أسامة هيكل، أن فيروس كورونا كارثة إنسانية تصيب العالم كله، وأن مصر تواجه أزمة كورونا في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن خطة الدولة الحالية تعمل على هذه المرحلة، حيث أن كل مرحلة لها خطتها.



وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «القاهرة الآن» ، المذاع على قناة «الحدث»، أن بعض الدول كانت بعيدة عن الأنظار ولم يكن أحد يتخيل وصول الفيروس إليها وتفاقمت الأمور لديها، وأصبحت الوفيات بها معدلاتها كبيرة وأعداد تتراوح مابين 700 حالة يومياً ويتم حرقها، مشيراً إلى أن الدولة تحارب شيء غير معروف، كاشفاً أن بقاء المصريين والتزامهم لمدة أسبوعين يقلل فرص العدوى نافياً وجود مصل أو لقاح حتى الآن على مستوى العالم.

