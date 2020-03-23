  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعيد

وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مرتضى منصور

تعليق «مرتضى منصور» على انضمام حسام عاشور للزمالك

احمد موسى

«موسى» محذرًا:« هنبقى زي إيطاليا»

الدولار

الدولار يواصل مفاجآته.. تعرف على سعر اليوم

كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت

أرشيفية

شفاء 100 ألف شخص من "كورونا" حول العالم

أحمد شوبير

«شوبير»: قرار بإلغاء الدوري المصري

السيسي

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

جامعة القاهرة

25 عالمًا مصريًا يطورون لقاحًا لعلاج «كورونا»

وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات

آخر الأخبار

السعيد
السعيد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزيرة التخطيط: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة

#

حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل

#

«العصار»: الإرهاب نتاج خطاب دينيخاطئ

#

"أديب" يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن هذا الأمر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية توجه جزء كبير من اهتمامها للعشوائيات، وتسير بخطة واضحة بشكل كبير في هذا الملف، معقبة: "فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات بنقل المواطنين من مناطق خطرة لمناطق آمنة حضارية".

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن هناك تباطؤ بسيط في الزيادة السكانية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك زيادة في معدل السكان يستلزم تضافر كافة الجهود للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، منوهة بأن هناك خطة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فرصة ديمغرافية، فأوروبا الآن تشيخ، وبدوا الآن يستقطبوا الشباب من الدول الشابة.

على جانب أخر، أكدت أن صندوق مصر السيادي يهدف لاستغلال موارد الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، منوهة بأن الرئيس وجه بزيادة رأسمال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه بعد أن كان 5 مليار جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات
» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى
» مضحك.. جماهير "مان يونايتد" تسخر من "صلاح" بفيديو مسرب
» أسعار الذهب اليوم الاثنين
» الداخلية تلقي القبض على مروج شائعة حظر التجوال
» وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش
» كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات فى الجزائر إلى 230
» يقتل زوجته أثناء معاشرتها ويسلم نفسه للشرطة والسبب صادم
» فضيحة خيانة..طلاق فنانة شهيرة بعد 6 شهور زواج
» إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»
» الصحة العالمية تحذر من خطورة استخدام هذه الأدوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة