» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات

23 مارس 2020 - 08:57 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية توجه جزء كبير من اهتمامها للعشوائيات، وتسير بخطة واضحة بشكل كبير في هذا الملف، معقبة: "فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات بنقل المواطنين من مناطق خطرة لمناطق آمنة حضارية".

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن هناك تباطؤ بسيط في الزيادة السكانية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك زيادة في معدل السكان يستلزم تضافر كافة الجهود للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، منوهة بأن هناك خطة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فرصة ديمغرافية، فأوروبا الآن تشيخ، وبدوا الآن يستقطبوا الشباب من الدول الشابة.

على جانب أخر، أكدت أن صندوق مصر السيادي يهدف لاستغلال موارد الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، منوهة بأن الرئيس وجه بزيادة رأسمال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه بعد أن كان 5 مليار جنيه.