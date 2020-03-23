وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

23 مارس 2020 - 08:55 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك انجاز تاريخي لأصحاب المعاشات هذا العام.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية قامت بسداد كافة مستحقات أصحاب المعاشات لديها، وتم إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال أصحاب المعاشات تابع لرئيس مجلس الوزراء، وهذا انجاز تاريخي لهم.

على جانب أخر، نوهت وزيرة التخطيط، أنها تعمل 12 ساعة يوميًا، وتنام 6 ساعات فقط، معقبة: "الواحد لما يشتغل بيعرف ينظم وقته كويس، وأحيانا بييجي على حاجات تانية، ضرسي بيقعد واجعني 3 شهور علشان اروح للدكتور"، منوهة بأنها لا تمارس الرياضة ولكنها تمارس رياضة المشي حال إتاحة الفرصة لها لذلك، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل كثيرًا ويتابع كافة الملفات، ولا توجد فترة سلطة بها قدر من الرفاهية، وإنما عملها بالوزارة تكليف لخدمة بلدها والمجتمع بشكل كلي.

وشددت على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وهناك دعم سياسي غير مسبوق لها وتولي مناصب غير مسبوق تولي المرأة لها من قبل، وهذا ليس تحيز وإنما دعم لكفاءة المرأة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي، يتحدث باحترام شديد عن المرأة وهي رسالة هامة للأجيال القادمة لخلق جيل يحترم المرأة ويقدر دورها ومساهمتها في الحياة.