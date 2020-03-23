» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى

23 مارس 2020 - 08:50 م

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين، تأجيل نهائيات مباريات دوري أبطال أوروبا وعدد من البطولات الأخرى لأجل غير مسمى.

وأصدر بيانًا أعلن خلاله تأجيل كذلك والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات لأجل غير مسمى.

وجاء في البيان: "نتيجة لأزمة فيروس كورونا في أوروبا ، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم قرارًا رسميًا بتأجيل المباريات التالية ، التي كان من المقرر إجراؤها في مايو 2020.

وذكرأنه شكل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

ورفض تحديد موعد لاستئناف بطولتى دورى أبطال أوروبا واليوروباليج، خلال الاجتماع المنعقد عبر "فيديو كونفرانس" برئاسة الكسندر سيفرين.