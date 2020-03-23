» مضحك.. جماهير "مان يونايتد" تسخر من "صلاح" بفيديو مسرب

23 مارس 2020 - 08:44 م

سخرت جماهير فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التتويج ببطولة الدورى.

وجاءت السخرية بسبب غياب اللقب عن الريدز منذ 30 عامًا، بعد تعليق تعليق المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونُشر مقطع فيديو على "تويتر" تحت عنوان "مشجعون لفريق مان يونايتد وغيره من الأندية ينشرون مقطعًا قديمًا ويعلقون: صلاح يتحول إلى ممارسة لعبة الرجبي بعد فقدان الأمل في حصول ليفربول على لقب البريميرليج بسبب أزمة كورونا".