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نشأت الديهي: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

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تقدم الإعلامي نشأت الديهي، بالعزاء للقوات المسلحة المصرية لوفاة اثنين من رجالها استشهدوا أثناء مكافحة فيروس كورونا، وهما اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته ويكتبهم مع الشهداء.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن حرب كورونا هي حرب المجتمع بأكمله جنود فيها، ولا تقل عن الحرب على الإرهاب.

على جانب أخر، أوضح أن وزارة الداخلية نفت شائعة فرض حظر التجوال التي تم أثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "معندناش حاجة نخبيها لو في حاجة هنقول".


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