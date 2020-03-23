» الداخلية تلقي القبض على مروج شائعة حظر التجوال

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، والتي تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجول ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على غير الحقيقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، نفى ما تمّ تداوله بإحدى الصفحات "المزورة" المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.