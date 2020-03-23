» أسعار الذهب اليوم الاثنين

23 مارس 2020 - 08:04 م

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، في السوق المحلية وعند محلات الصاغة.

وبلغت قيمة التراجع نحو 5 جنيهات بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 مبلغ 578.50 جنيه للجرام.

عيار 21 مبلغ 675 جنيها للجرام.

عيار 24 مبلغ 772 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5400 جنيه.

الدولار

فيما شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم، استقرارًا فى عدد من البنوك العاملة بمصر.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وسجل السعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت العملة الأجنبية 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.