» وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش

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"كورونا" يصل الجيش الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إنه يرى "تأثيرا معينا" على درجة الاستعداد العسكري للقوات الأمريكية، لكنه شدد على أن البنتاغون لا يزال قادرا على تنفيذ العمليات.

وأضاف إسبر: "سيكون تأثير هذه الجائحة على مدى الاستعداد القتالي ملموسا في حال تطورها بالنطاق الواسعة التي يتنبأ بها البعض على مدار وقت طويل".

وأوضح أن انخفاض مستوى الاستعداد في الجيش الأمريكي سيكون مرتبطا بإلغاء بعض التدريبات العسكرية، وهذا ما بدأ بالحصول بسبب الجائحة.

وشدد وزير الدعاع الأمريكي على أن كل الوحدات التي سترصد بدى عناصرها أعراض فيروس كورونا ستخضع لفحوصات طبية فورية.

وبحسب الإحصائية الأخيرة، سجلت بين الكوادر العسكرية الأمريكية وموظفي نظام البنتاغون العاملة داخل الولايات المتحدة وخارجها 249 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19 "، بينها وفاة 1، فيما أعلنت وزارة الدفاع سابق أن أكثر من 2600 من عناصرها في أوروبا يخضعون للحجر الصحي الذاتي.


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