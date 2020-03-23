» كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات فى الجزائر إلى 230

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230.

وأوضح جمال فورار، رئيس خلية الأزمة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أنه لم يتم اليوم تسجيل أية وفاة بالفيروس لتستقر الحصيلة عند 17 حالة.

وقال إن محافظة البليدة جنوب العاصمة، هي بؤرة الفيروس بالبلاد بتسجيلها وحدها 125 إصابة و8 وفيات.

وشدد المتحدث على أن 90 بالمئة من الإصابات المسجلة بالجزائر، هي لمواطنين قادمين من أوروبا.

ويترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منذ صبيحة الإثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن بحضور وزراء وقادة عسكريين وأمنيين لبحث أزمة كورونا وكيفية التعامل معها.

والأحد، دعا تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى رفع درجة الاستنفار في البلاد إلى أقصاها للحد من انتشار الفيروس.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 15 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف. 

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