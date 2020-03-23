الإفتاء توضح حقيقة علاج الكورونا بالقرآن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، حقيقة المنشور المتداول عن «شعر في المصحف».

وقالت الإفتاء في تدوينه لها : «انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك – واتس آب) قصة تدعي بأن من يجد شعره في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فهي شفاء من فيروس كورونا».

ونبهت الإفتاء على أن هذا الأمر من الخرافات وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات.

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