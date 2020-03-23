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وزيرة التخطيط: تخصيص 8 مليار جنيه لتطوير 470 قرية هذا العام

الحياة السياسية

السعيد
السعيد
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الطيب حسين

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة الاستثمارية تراعي التنمية البشرية وبناء الإنسان والاهتمام بالمواطن المصري.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن حجم الخطة الاستثمارية للدولة يبلغ 230 مليار جنيه بزيادة 70% عن العام الماضي، توجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المختلفة.

وتابعت، أن معدل البطالة وصل لـ 8% ونستهدف الوصول بها لـ 7% خلال 4 سنوات، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في الريف أعلى منهم في الحضر، والإناث والحاصلين على المؤهلات العليا الأكثر بطالة، مشيرة إلى أن سوق العمر متطور، ومن المهم توجيه الشباب للدخول لتخصصات غير تقليديه يكون هناك حاجة لها بسوق العمل.

ونوهت بأنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا احتياجًا لإنهاء الخدمات بها هذا العام، مضيفة أننا نتصدى للفقر متعدد الأبعاد بالتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية وتقليل كثافة الفصول، وتحسين جودة الطرق، وهناك تركيز على الانتهاء من الخدمات بـ 470 قرية هذا العام.


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