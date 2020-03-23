  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

أرشيفية

شفاء 100 ألف شخص من "كورونا" حول العالم

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت

أحمد شوبير

«شوبير»: قرار بإلغاء الدوري المصري

السيسي

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

جامعة القاهرة

25 عالمًا مصريًا يطورون لقاحًا لعلاج «كورونا»

الملك سلمان

القتل تعزيرًا للمصاب بـ«كورونا» إذا فعل هذا الأمر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا

رئيس الوزراء

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

ارشيفية

شاهد.. اشتعال النار في قس أثناء الصلاة «لايف»

وزيرة التخطيط: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي

الحياة السياسية

هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟

#

مسئول أمريكي: كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية ببلادنا

#

السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة.. وشكل العالم سيتغير

#

وزيرة الهجرة عن جثة متوفي كورونا بإيطاليا:"صعب نجيبها"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة عالمية جاءت في توقيت غير مسبوق، وهي أزمة لا تقل عن أزمة الكساد الكبير الذي اجتاح العالم عام 2008، لكون تداعيات الازمة غير واضحة، ولها تداعيات اقتصادية ومالية على جميع دول العالم.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي، سواء في الإجراءات الصحية والاحترازية.

وتابعت، أن كورونا سيتسبب في تباطؤ التجارة الدولية وحركة النقل والطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، سيناريو متفائل والثاني متشائم والثالث الأسوء، السيناريو الثالث يكون بانتهاء الفيروس بنهاية عام 2020، منوهة بأن انخفاض سعر البترول فرصة لتوطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم تسهيلات لدعم للقطاع الصناعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فضيحة خيانة..طلاق فنانة شهيرة بعد 6 شهور زواج
» إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»
» الصحة العالمية تحذر من خطورة استخدام هذه الأدوية
» مساعدات بـ750 مليار يورو للمتضررين من "كورونا"
» بالصور.. "قرش الصحراء" تهجم على مصر
» كورونا.. ألمانيا تعلن نتائج تحاليل "ميركل"
» مصرع وإصابة 11 في انهيار مسجد بكفر الشيخ
» الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا
» «كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»
» السعودية: عقوبات مشددة على من يخالف حظر التجوال
» أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة