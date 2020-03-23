وزيرة التخطيط: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي

23 مارس 2020 - 07:34 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة عالمية جاءت في توقيت غير مسبوق، وهي أزمة لا تقل عن أزمة الكساد الكبير الذي اجتاح العالم عام 2008، لكون تداعيات الازمة غير واضحة، ولها تداعيات اقتصادية ومالية على جميع دول العالم.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي، سواء في الإجراءات الصحية والاحترازية.

وتابعت، أن كورونا سيتسبب في تباطؤ التجارة الدولية وحركة النقل والطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، سيناريو متفائل والثاني متشائم والثالث الأسوء، السيناريو الثالث يكون بانتهاء الفيروس بنهاية عام 2020، منوهة بأن انخفاض سعر البترول فرصة لتوطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم تسهيلات لدعم للقطاع الصناعي.