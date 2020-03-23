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ريهام حجاج تعلن عن حملها ثم تتراجع

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ريهام حجاج و محمد حلاوة
ريهام حجاج و محمد حلاوة
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حمل

فنانة

محمد حلاوة

ريهام حجاج

كشفت الممثلة ?ريهام حجاج? بطريقة غير مباشرة عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة قبل أن تعود وتتراجع.

جاء ذلك بعد أن ردت "حجاج"،على تعليق إحدى المتابعات لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن نوع الجنين، فقالت ريهام: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر حملها، قبل أن تقوم بحذف المنشور، ولكن قامت بعض الصفحات المختصة بالمشاهير بتداول التعليقات والمنشور الذي كتبته ريهام.

وأثار ذلك جدلًا بين متابعيها، إذ اعتبر البعض أنها تخاف من الحسد حتى يكمل حملها، بينما اعتبر آخرون أن زوجها من اجبرها على ذلكن خاصة في ظل الخصومة مع طليقة زوجها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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بعد صورتها الاخيره مع زوجها رجل الاعمال "محمد حلاوه" التي كتبت عليها :" بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك " لتشجيع الناس للبقاء في المنزل بسبب فايروس كورونا ، عبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق في احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي : " انا بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الاشخاص ونفس التعليقات ) باشاره منها عن حملها .. . وبارك لها المتابعين متمنين لها وللطفل السلامه و سألوها عن جنس طفلها اذا كان ولد او بنت وردت عليهم :" لسه معرفتش " . . . . . . . . . . . . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #انغام #ياسمين_صبري #منى_زكي #ريهام_حجاج #محمد_حلاوة

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