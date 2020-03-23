ريهام حجاج تعلن عن حملها ثم تتراجع

23 مارس 2020 - 07:28 م

كشفت الممثلة ?ريهام حجاج? بطريقة غير مباشرة عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة قبل أن تعود وتتراجع.

جاء ذلك بعد أن ردت "حجاج"،على تعليق إحدى المتابعات لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن نوع الجنين، فقالت ريهام: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر حملها، قبل أن تقوم بحذف المنشور، ولكن قامت بعض الصفحات المختصة بالمشاهير بتداول التعليقات والمنشور الذي كتبته ريهام.

وأثار ذلك جدلًا بين متابعيها، إذ اعتبر البعض أنها تخاف من الحسد حتى يكمل حملها، بينما اعتبر آخرون أن زوجها من اجبرها على ذلكن خاصة في ظل الخصومة مع طليقة زوجها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

