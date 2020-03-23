  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

أرشيفية

شفاء 100 ألف شخص من "كورونا" حول العالم

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت

أحمد شوبير

«شوبير»: قرار بإلغاء الدوري المصري

السيسي

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

جامعة القاهرة

25 عالمًا مصريًا يطورون لقاحًا لعلاج «كورونا»

الملك سلمان

القتل تعزيرًا للمصاب بـ«كورونا» إذا فعل هذا الأمر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا

رئيس الوزراء

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

ارشيفية

شاهد.. اشتعال النار في قس أثناء الصلاة «لايف»

الصين تؤكد استعدادها لدعم مصر في مكافحة كورونا

الحياة السياسية

السيسي ورئيس الصين
السيسي ورئيس الصين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

#

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

#

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

#

ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعباً لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فضيحة خيانة..طلاق فنانة شهيرة بعد 6 شهور زواج
» إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»
» الصحة العالمية تحذر من خطورة استخدام هذه الأدوية
» مساعدات بـ750 مليار يورو للمتضررين من "كورونا"
» بالصور.. "قرش الصحراء" تهجم على مصر
» كورونا.. ألمانيا تعلن نتائج تحاليل "ميركل"
» مصرع وإصابة 11 في انهيار مسجد بكفر الشيخ
» الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا
» «كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»
» السعودية: عقوبات مشددة على من يخالف حظر التجوال
» أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة