الإدارية العليا: رعاية الصحة العامة للمواطنين حق يكفله الدستور

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أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. 
 
وأكد المبدأ ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين ، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى ، وكذلك صرف الأدوية اللازمة.
 
وأضاف ، أن هذا الالتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية ، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية ، أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.

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