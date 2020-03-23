» بالصور.. "قرش الصحراء" تهجم على مصر

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شهدت الساعات الماضية، بدء هجوم عاصفة "قرش الصحراء" الترابية على عدد من المناطق في مصر.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الترابية الضخمة 12 منطقة في البلاد.

وظهرت الرياح النشطة المحملة بالأتربة في القاهرة، حيث تحمل الغبار والرمال والأتربة والشوائب العالقة في السماء، وسوف تنشط على هيئة هبات على فترات منفصلة، قوتها ستكون شديدة إلى شديدة جدا.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد ناشدت المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.



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