استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت

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الكويت

مصر للطيران

كورونا

رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، تسيير رحلة يومية من مطار الكويت الدولي إلى مطار القاھرة الدولي للمصريين المقيمين بالكويت الراغبين في المغادرة اعتبارا من بعد غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا بواسطة شركة مصر للطيران حتى تاريخ 30 مارس الجاري وذلك بالتنسيق بين الجانبين.

وأوضحت (الطيران المدني) - في بيان صحفي - أن السلطات الكويتية منحت شركة مصر للطيران حق التشغيل التجاري بمعدل رحلة يومية على مدى أسبوع للمقيمين في الكويت الراغبين في الغادرة إلى جمھورية مصر الشقيقة.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس الماضي 19 وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.



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