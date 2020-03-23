تصريحات مفاجئة من "الصحة العالمية" عن مباريات كرة القدم

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق حملة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنة قرار وقف المباريات.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم، تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من أغلبية دول العالم، محذرة من أن وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا، أعلنت عن تسجيل 122 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الاثنين، ليرتفع العدد إلى 1396 حالة حتى اليوم فى 43 دولة داخل القارة السمراء، وكانت الأرقام النهائية فى مصر ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، وخروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل 74، فيما تم تسجيل 33 حالة جديدة فى مصر حتى مساء الأحد، إضافة إلى وفاة 4 حالات جديدة، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين 327 حالة، والوفيات 14 حالة.

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