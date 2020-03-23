«شوبير»: قرار بإلغاء الدوري المصري

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إلغاء الدوري

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استكمال منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى، مشيرًا إلى قرار مرتقب لإلغاء الدوري.

وكتب «شوبير» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،:«قريبا تأجيل الاولمبياد رسميا تأجيل مباريات دورى الابطال والكونفدراليه الافريقيه لأجل غير مسمي قرار متوقع بالغاء الدورى المصرى بكل درجاته».

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وجاء البيان كالآتى: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".


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