أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

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أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتراكات" الباص" الأتوبيس المدرسي، بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وطالبت الدعوى التي أقامها، المحاميان حميدو جميل وعمرو عبد السلام، بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتراكات الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، رئيس مجلس الوزراء ،ووزير التربية والتعليم .

وذكرت الدعوى أن العالم كله يعاني من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل المسؤولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما .

وتابعت الدعوى ،أننا الظروف التي تمر بها جميع المهن ، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض تتطلب التضافر وعدم المتاجرة ،وخصوصا أننا أضررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة .


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