  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

جامعة القاهرة

25 عالمًا مصريًا يطورون لقاحًا لعلاج «كورونا»

الملك سلمان

القتل تعزيرًا للمصاب بـ«كورونا» إذا فعل هذا الأمر

السيسي ونظيره الصيني

السيسي يجري اتصالًا هامًا بالرئيس الصيني

رئيس الوزراء

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

ارشيفية

شاهد.. اشتعال النار في قس أثناء الصلاة «لايف»

الداخلية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض حظر التجوال مساء اليوم

الشرطة السعودية

السعودية: عقوبات مشددة على من يخالف حظر التجوال

كاف

«كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»

الجيش التونسي

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمير الكويت يخرج هؤلاء من السجن

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

#

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

#

برقية عاجلة من أمير الكويت بشأن المصالحة الخليجية

#

أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجيهًا بالعفو عن بعض المساجين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن القرار وفق معايير معينة.

وذكر الغانم اليوم الاثنين إن أمير البلاد أعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة، على رأسها دعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن.

وأكد على دعوة الأمير الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية، ودعم مقومات الاقتصاد الوطني خلال أسبوع.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد فرض حظر تجول جزئي بدءا من أمس الأحد في كل البلاد من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 فجرا ضمن إجراءات مكافحة الوباء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: دولة عربية أكثر عرضة لتفشي كورونا
» حواس يكشف سر الظاهرة الفلكية لتمثال أبو الهول أمس
» بالرقص والرياضة.. المشاهير يواجهون كورونا
» زوجته في حضن عشيقها.. التفاصيل الكاملة لقتل جزار زوجته في الهرم
» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط
» مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا
» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا
» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها
» اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد
» أسعار الذهب تنخفض.. تعرف عليها
» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة