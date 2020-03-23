» بالرقص والرياضة.. المشاهير يواجهون كورونا

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حرص العديد من المشاهير على توجيه دعوات الحجر المنزلي خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) وشارك فيها العديد من نجوم الفن والرياضة العرب والأجانب تامر عاشور وجه دعوات لمحبيه بإحياء حفلة على يوتيوب.

أما محمد هنيدي وجه نصائح لجماهيره بالبقاء في المنزل، بينما كاردي بي مغنية الراب الأمريكية تقضي وقتها بممارسة الألعاب، في حين فضلت الممثلة ناهد السباعي قضاء وقتها في ممارسة اليوجا .

ويمارس على جابر مدير مجموعة MBC الرياضة لتسلية، بينما شارك تشامبرلين لاعب ليفربول جمهوره وهو يرقص مع صديقته، و الفرنسي كريم بنزيما يقضي هذا الموسم في ممارسة الرياضة بمنزله.

في حين، نشرت إليسا صورة لكلبها ستار مشيرة إلى أنها تقضي الوقت برفقته، وسخر الفنان أحمد الفيشاوى من الأزمة الصحية قائلا: "محدش يحط إيده على وشه"، كما يقضيان جاستن بيبر وزوجته هايلي بالدوين فترة الحجر المنزلي في الرقص .


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