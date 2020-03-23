  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان

"لازم حظر تجوال وإلا هنبقي زي الصين وإيطاليا"

بالفيديو.. خالد أبو بكر يبرئ الإخوان من مذبحة سيناء

إعلامي: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

أحمد شوبير

قريبا.. قرار بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته

جروس

"جروس" يشكو الزمالك في المحكمة الرياضية

إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية

ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم

الشاطر

"الشاطر": هذه حقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندي للرئيس: طمأنتنا بهذا الدعاء

بدر خلف

فيديو لإماراتي شهير يثير ضجة برقصه الأنثوي

صورة من الفيديو

أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

الطقس في مصر

"لا تنخدعوا".. الأرصاد تحذر من جديد

"الشاطر": هذه حقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

الرياضة

الشاطر
الشاطر
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: هذه حقيقة توقيعي لنادي الزمالك

#

وكيل أحمد فتحي: علامة استفهام على ما يحدث مع اللاعب داخل الأهلي

#

حقيقة انتقال "إكرامى" للزمالك

#

نجم الأهلي ينتقل للزمالك خلال ساعات

الزمالك

الاهلى

حسام عاشور

الشاطر


أكد إسلام الشاطر المذيع بقناة النادي الأهلي أنه تواصل مع حسام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إخباره بعدم التجديد له من قبل لجنة التخطيط.


وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت جلسة خاصة مع حسام عاشور خلال الأيام الماضية وأبلغته بشكل رسمى بعدم تجديد تعاقده مع الفريق  خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أكد عدم الحاجة إلى جهود عاشور .






وقال الشاطر إن حسام عاشور أبلغه بعدم الانتقال إلى الزمالك تحت أى مسمى، مشيرا إلى أنه لم يتلق أى اتصالات من قبل الزمالك كما زعم البعض فى الفترة الأخيرة.


وأضاف أن عاشور أبلغه أيضا بتلقيه 4 عروض رسمية من أندية الدوري الممتاز مشيرا إلى أن نجم الأهلى استقر على التفكير بهدوء فى تحديد مستقبله فى الفترة المقبلة.




وتابع: "عاشور نفى كل ما يقل بشأن هجومه على الأهلى مؤكدا أن النادي عرض عليه عروضا جيدة بالاعتزال والحصول على دورات تدريبية مميزة خارج مصر والاستمرار والعمل داخل جدران النادي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زوجته في حضن عشيقها.. التفاصيل الكاملة لقتل جزار زوجته في الهرم
» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط
» مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا
» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا
» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها
» اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد
» أسعار الذهب تنخفض.. تعرف عليها
» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع
» الصورة الأولي من خطوبة شاعرة الأسكندرية
» "ورق الكرنب".. أوراق سحرية لعلاج هذه الآلام
» "هنموت".. رانيا يوسف تدعم وقف تصوير المسلسلات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة