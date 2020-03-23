"الشاطر": هذه حقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

23 مارس 2020 - 12:49 م





أكد إسلام الشاطر المذيع بقناة النادي الأهلي أنه تواصل مع حسام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إخباره بعدم التجديد له من قبل لجنة التخطيط.









وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت جلسة خاصة مع حسام عاشور خلال الأيام الماضية وأبلغته بشكل رسمى بعدم تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أكد عدم الحاجة إلى جهود عاشور .

























وقال الشاطر إن حسام عاشور أبلغه بعدم الانتقال إلى الزمالك تحت أى مسمى، مشيرا إلى أنه لم يتلق أى اتصالات من قبل الزمالك كما زعم البعض فى الفترة الأخيرة.









وأضاف أن عاشور أبلغه أيضا بتلقيه 4 عروض رسمية من أندية الدوري الممتاز مشيرا إلى أن نجم الأهلى استقر على التفكير بهدوء فى تحديد مستقبله فى الفترة المقبلة.















