» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع

23 مارس 2020 - 12:37 م

استقبلت شرطة النجدة بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد بحالتي سقوط من علو، بعزبة جودة التابعة لمركز قلين، نتج عنها وفاة طفلة وإصابة ربة منزل بإصابات خطرة، ولقيا مصرعهما عقب وصولها إلى مستشفى قلين المركزي، ليتم إبلاغ مرفق الإسعاف لتدفع بسيارت الإسعاف إلى موقع البلاغ.









البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أم وطفلتها الرضيعة بعزبة جودة التابعة لمركز قلين، عقب سقوطهما من شرفة الطابق الرابع.

















وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورئيس مباحث الركز، وتبين وجود جثة لطفلة عمرها شهر ونصف تدعي “حور.م. ف” وإصابة والدتها، ربة منزل، بإصابات خطرة وتدعي “صبرين . م . س” 28 عاما، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل استقبال مستشفي قلين المركزي، ليتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.









وتبين من التحريات الأولية التى أجرتها مباحث مركز قلين، أن الأم تعاني من مرض نفسي وألقت بطفلتها ثم انتحرت من شرفة الطابق الرابع.







