  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان

"لازم حظر تجوال وإلا هنبقي زي الصين وإيطاليا"

بالفيديو.. خالد أبو بكر يبرئ الإخوان من مذبحة سيناء

إعلامي: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

أحمد شوبير

قريبا.. قرار بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته

جروس

"جروس" يشكو الزمالك في المحكمة الرياضية

إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية

ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم

الشاطر

"الشاطر": هذه حقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندي للرئيس: طمأنتنا بهذا الدعاء

بدر خلف

فيديو لإماراتي شهير يثير ضجة برقصه الأنثوي

صورة من الفيديو

أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

الطقس في مصر

"لا تنخدعوا".. الأرصاد تحذر من جديد

بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع

قضايا وحوادث

جثة
جثة
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

رسالة عاجلة من شيخ الصيادين بكفر الشيخ للرئيس

#

مفاجأة من طفلة مولودة من أم مصابة بفيروس" كورونا"

#

شاب ينتحر بالإسكندرية .. ويترك رسالة صادمة

#

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

رضيعة

تلقى

أم

استقبلت شرطة النجدة بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد بحالتي سقوط من علو، بعزبة جودة التابعة لمركز قلين، نتج عنها وفاة طفلة وإصابة ربة منزل بإصابات خطرة، ولقيا مصرعهما عقب وصولها إلى مستشفى قلين المركزي، ليتم إبلاغ مرفق الإسعاف لتدفع بسيارت الإسعاف إلى موقع البلاغ.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أم وطفلتها الرضيعة بعزبة جودة التابعة لمركز قلين، عقب سقوطهما من شرفة الطابق الرابع.




 
وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورئيس مباحث الركز، وتبين وجود جثة لطفلة عمرها شهر ونصف تدعي “حور.م. ف” وإصابة والدتها، ربة منزل، بإصابات خطرة وتدعي “صبرين . م . س” 28 عاما، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل استقبال مستشفي قلين المركزي، ليتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.


وتبين من التحريات الأولية التى أجرتها مباحث مركز قلين، أن الأم تعاني من مرض نفسي وألقت بطفلتها ثم انتحرت من شرفة الطابق الرابع.


فيما كلف المستشار أحمد يسري، وكيل النيابة العام بقلين، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لتشريحهما وبيان سبب الوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زوجته في حضن عشيقها.. التفاصيل الكاملة لقتل جزار زوجته في الهرم
» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط
» مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا
» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا
» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها
» اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد
» أسعار الذهب تنخفض.. تعرف عليها
» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع
» الصورة الأولي من خطوبة شاعرة الأسكندرية
» "ورق الكرنب".. أوراق سحرية لعلاج هذه الآلام
» "هنموت".. رانيا يوسف تدعم وقف تصوير المسلسلات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة