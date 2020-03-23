» الصورة الأولي من خطوبة شاعرة الأسكندرية

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خطوبة

شاعرة الاسكندرية

اميرة البيلي

شاركت الشاعرة الشابة، أميرة البيلي، متابعيها، عبر حسابها على الـ"فيسبوك"، الصورة الأولي من حفل خطوبتها مع الأهل والأصدقاء، وعلقت عليها: "الخطوبة".

وحققت أميرة البيلي نجاحا كبيرًا بقصديتها "أنا مليت" التي حققت 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، ومن أشهر قصائدها قصيدة اشتقتلك، أنا مليت، فراقك فعل مش فاضح.

 

وأثارت الشاعرة أميرة البيلي الجدل بعد ظهورها للمرة الأولى  مع الفنان اشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" الذي يذاع على قناة الحياة.


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