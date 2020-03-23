الجندي للرئيس: طمأنتنا بهذا الدعاء

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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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إيمان هاني

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن دعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل قدرا كبيرا من الإيمان والدين واليقين، والتوكل على الله.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مخاطبا الرئيس السيسي: "طمأنتنا بهذا الدعاء".

 وتابع :"التذكير بالله أمر استراتيجي، ولابد أن نذكره في الإسراء والضراء".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

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