الموت يفجع مدرب منتخب مصر السابق

23 مارس 2020 - 10:18 ص

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.











وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض".









وأضاف فايز :" البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط على قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .









ويجدر الإشارة إلى أن محمود فايز كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأسبق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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