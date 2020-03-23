الموت يفجع مدرب منتخب مصر السابق

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وفاة

والدة

محمود فايز

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض".


وأضاف فايز :" البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط على قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .


ويجدر الإشارة إلى أن محمود فايز كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأسبق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.
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