أمريكا تعلن 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

23 مارس 2020 - 10:04 ص





سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد، ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا الـ35 ألف حالة.







أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة ارتفع بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولاً إلى 35206 شخص.











وقالت الجامعة، التي تحسب الإحصاءات المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة، إلى ذلك، تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة. حيث سجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصاً.









ووضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.



