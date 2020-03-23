إصابة أشهر مذيعة إيرانية بكورونا بعد التقليل من الفيروس

23 مارس 2020 - 09:41 ص

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة أشهر مقدمة ومذيعة في المؤسسة، بفيروس كورونا المستجد.









وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”المذيعة البارزة في التليفزيون الإيراني الدكتورة عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد“، مضيفا أنها ”حاليا في الحجر الصحي“.







وفي الأيام الأولى من تفشي مرض فيروس كورونا في إيران في 19 فبراير الماضي، قالت المذيعة ميرسيدي في مقطع فيديو أثار جدلاً في وقت لاحق، إن ”كورونا ليس مرضا مخيفا وإنها عانت من هذا الفيروس قبل بضعة أيام، وشفيت بسرعة منه“.









وكان حديثها قبل إعلان السلطات رسميا عنه.







