» في السجن.. إصابة متحرش هوليود بفيروس كورونا

23 مارس 2020 - 09:36 ص

أفادت أخبار باصابة المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين المعروف باسم متحرش هوليوود بإصابته بفيروس كورونا بعدما خضع لفحوصات طيبة.



وقال موقع deadline نقلا عن مصادر مطلعة داخل السجن الأمريكي إن هارفي تم عزله عن باقي المساجين خوفا من انتشار فيروس داخل اروقة السجن.



وكان هارفي تم نقله للمستشفى منذ أسابيع بسبب شعوره بوعكة صحية بعد حكم الحبس عليه 23 عاما بتهمة التعدي الجنسي على عدد من السيدات.



قضت محكمة أمريكية في نيويورك على المنتج السينمائي الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين، بالسجن لمدة 23 عاما في قضية الاغتصاب والتحرش الكبرى التي دعمتها حركة #MeToo التي شجعت النساء الضحايا على الخروج والتحدث عن الانتهاكات الجنسية.

