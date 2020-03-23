"لا تنخدعوا".. الأرصاد تحذر من جديد

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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية على مدار يومين، قائلة: "لا تنخدعوا في الارتفاع اليوم وغدا"، منوهة بأن درجات الحرارة ستعاود للانخفاض مرة أخرى اعتبارا من يوم الأربعاء.

 وأضافت"إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن اليوم يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث ستسجل الحرارة 29 درجة على القاهرة.


وأوضحت أن تخفيف الملابس يجب أن يكون تدريجيا، نافية ما تردد عن سقوط أمطار شديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قد نشهد أمطارا خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

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