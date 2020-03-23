كارثة.. الأرقام الفعلية: 15 مليون مصاب ومتوفى بـ"كورونا" في الصين

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متابعات- أمينة عبد العال

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كشفت جنيفر زينجر الناشطة الصينية مفاجأة عن الأعداد الحقيقية للمصابين والأشخاص المتوفين بفيروس كورونا مشيرة إلي أن الأعداد الحقيقية تجاوزت 15 مليون مصاب ومتوفى على عكس ما أعلنته الصين.

وأضافت في تصريحاتها التي نشرتها صحف عالمية و"صدي" أنها تتعجب للأعداد التي أعلنتها بلدها خصوصا أن إيطاليا فقدت حتى الآن أعدادا كبيرة من الضحايا مقارنة بالصين وبفارق زمني كبير.

ولفتت إلى أنها توصلت إلي تلك الحقيقة من خلال تحليل بيانات أكبر شركة اتصالات في الصين ولاحظت اختفاء أكثر من 8 ملايين عميل للشركة في الفترة ما بين يناير ومارس، وتساءلت كيف تفقد الشركة هذا العدد الكبير من عملائها وتساءلت هل أغلقوا هواتفهم أو تغيروا إلى الشركات المنافسة وباستمرار بحثها فوجئت أن الشركات المنافسة فقدت 7 ملايين عميل هي الأخرى ليكون المجموع 15 مليون عميل مفقود.

وأنهت تقريرها متسائلة هل هذا العدد حقيقي وليس 8 آلاف كما أعلنت الصين، مؤكدة أن الصين الآن تواجه موجة ثانية من تفشي الفيروس وليس كما تعلن الصين أن الفيروس انتهى، ولها أدلتها القوية حيث أعلن ملياردير صيني معارض أنه يتم دفن 1200 شخص يوميا في مدينة ووهان و أن عدد الضحايا بالملايين وليس بالمئات كما تعلن الصين.


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