حسام عاشور يُبلغ جماهير الأهلي بقرار مفاجيء عبر قناة النادي الرسمية

23 مارس 2020 - 08:12 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أنه اتصل بالنجم حسام عاشور للحديث معه حول تصريحاته التي أدلى بها في أعقاب إعلان الأهلي عدم التجديد له.



وقال "الشاطر" : حسام عاشور لاعب مهذب وصادق .. ولو تكلم بالسوء عن النادي الأهلي سيعترف.



وأضاف عبر قناة الأهلي الرسمية: اتصلت بحسام عاشور وتحدثت معه في التصريحات المنسوبة له التي قال فيها (الأهلي باعني) وهو أخبرني أنه لم يقل ذلك على الإطلاق ومن المستحيل أن يسيء للأهلي بهذه الطريقة .



وتابع: حسام أخبرني أنه خرج من جلسته مع لجنة التخطيط وقابله بعض الصحفيين وسألوه عن عدم التجديد فأخبرهم أن الأهلي عرض عليه عددا من العروض ليس من ضمنها التجديد وأنه سيفكر في الأمر وتفاجأ بعد ذلك بتصريحات منسوبة له يهاجم فيها الأهلي.



واستدرك: حسام يخبركم أنه تجنبا لهذه المشكلة فإنه سيخرج في لقاء تلفزيوني يعلن موقفه من الاعتزال أو الرحيل من النادي بدلا من وضع تصريحات على لسانه.



واستكمل: حسام عاشور يملك 4 عروض مصرية .. ولن ينتقل لنادي الزمالك حتى يهدأ الجمهور .. وحتى الآن لم يحسم حسام قراره وقد يعتزل في الأهلي .. وعموما أنا استأذنته في نشر كل كلمة قلتها الآن.



