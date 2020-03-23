» فجر السعيد: أقسم بالله رأيت كارثة كورونا في منامي .. وهذا موعد نهايتها

23 مارس 2020 - 06:55 ص

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن مفاجآت من العيار الثقيل بشأن فايروس كورونا ، مؤكدة أنها رأت مناما في غيبوبتها كشف لها عن الفيروس القاتل وتداعياته.



وقالت "فجر" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": تدرون والله العظيم اللي صاير الحين كله حلمت فيه وأنا في العناية المركزة ... بس بدال مايكون الاسم #كورونا كان اسمه بحلمي #الجمرة_الخبيثه .



وأضافت: كل اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم فعلاً .. العالم سيتغير والأزمة طويلة أطول مما تتخيلون وسيحتاج العالم لبعض والمتخاصمين سيضطرون للتصالح.



وكانت فجر السعيد طالبت النائب الكويتي محمد المطير ومواطنته النائبة صفاء الهاشم بالاعتذار للشعب المصري بعد ثبوت عدم ظهور حالات مصرية في الكويت مصابة بفايروس كورونا.

