المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 4 والإصابات 115

23 مارس 2020 - 12:00 ص

أعلن المغرب، الأحد، ارتفاع إجمالي ضحايا فيروس كورونا في البلاد، إلى 4 حالات وفاة و115 إصابة.



وقال الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب، إنه تم رصد 6 إصابات جديدة بالفيروس في البلاد، وتسجيل حالة وفاة في مدينة خريبكة، وسط المملكة.



والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة وحتى أجل غير مسمى، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا.



وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.