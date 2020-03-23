المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 4 والإصابات 115

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أعلن المغرب، الأحد، ارتفاع إجمالي ضحايا فيروس كورونا في البلاد، إلى 4 حالات وفاة و115 إصابة.
وقال الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب، إنه تم رصد 6 إصابات جديدة بالفيروس في البلاد، وتسجيل حالة وفاة في مدينة خريبكة، وسط المملكة.
والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة وحتى أجل غير مسمى، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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