فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 674

أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع وفيات كورونا، إلى 674، إثر تسجيل 112 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



جاء ذلك على لسان المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، الأحد.

جاء ذلك على لسان المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، الأحد.

وأوضح أن عدد المرضى في العناية المركزة بلغ 1746 في حين تعافى 2200 شخص من الفيروس.

وأوضح أن عدد المرضى في العناية المركزة بلغ 1746 في حين تعافى 2200 شخص من الفيروس.