كورونا.. ارتفاع الإصابات في إسرائيل إلى 1071

22 مارس 2020 - 11:20 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1071 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "تم تسجيل 126 إصابة جديدة منذ صباح الأحد".

وأشارت الوزارة إلى أن "18 مريضًا ما زالوا بحالة خطيرة، في حين أن هناك 30 حالة متوسطة، بينما الآخرون حالتهم طفيفة".

وأوضحت الوزارة بأنّ 37 مصابًا تم شفاؤهم، بينما هناك وفاة واحدة.



وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.

